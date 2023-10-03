Производство автомобилей Skoda начнут на заводе Allure в Казахстане

В Казахстане планируется организовать производство автомобилей марки Skoda. Компания Volkswagen Group уже заключила соглашение с фирмой Allur о местной сборке автомобилей Skoda и организации дилерской сети. Для этого проекта будет вложено внушительное инвестиционное вложение в размере 26 миллиардов тенге или 55 миллионов долларов. Эти средства будут использованы не только для настройки производственной линии на заводе Allur в Казахстане, но и для создания дилерской сети.
Инженеры компании Allur уже отправились в завод Skoda Auto в Чехии, чтобы изучить производственный процесс и усвоить все детали и особенности. Предполагается, что совместное производство приведет к созданию приблизительно 1500 новых рабочих мест, сообщает "Южный автомобиль".
На данный момент завод в Костанае уже выпускает автомобили Chevrolet, Kia и JAC с использованием крупных компонентов. Седаны Chevrolet Onix производятся в Казахстане с использованием мелких компонентов. Это предприятие в Казахстане, вероятно, станет альтернативой российским заводам, которые пришлось закрыть из-за санкций, введенных в 2022 году.
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