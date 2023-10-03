НАПИ выявило самые популярные автомобили в российской глубинке

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Маркетинговое агентство НАПИ провело анализ спроса на автомобили в российской глубинке. В августе текущего года было приобретено 77,2 тысячи новых легковых машин в городах и других населенных пунктах России, за исключением миллионников, что составило 72,4% от общего числа продаж в стране. Кроме того, в этом же сегменте было продано 504,9 тысячи подержанных автомобилей, что составило 83% от общероссийского объема продаж, сообщает "За рулем".

Фото: openverse.org

Интересно отметить, что в топ-10 самых популярных подержанных автомобилей в российской глубинке вошли только российские марки, при этом многие из них уже достаточно стары. Самому молодому автомобилю в этом списке — 10 лет, а самому старому — 18 лет. Среди наиболее популярных подержанных моделей были Lada Priora, Samara и Granta.

Среди новых автомобилей было больше разнообразия в предпочтениях покупателей. Самой популярной новой моделью была Lada Granta (13,5%), за которой следовали Chery Tiggo Pro Max (5,8%), Lada Vesta (5,6%), Naval Jolion (5,1%), Lada Niva (4,5%), Omoda C5 (4%), Lada 4x4 (3,4%), Geely Coolray (2,4%), Chery Tiggo 4 Pro (2,3%) и Haval F7 (1,8%).