ABT Sportsline усовершенствовали знаменитую Lamborghini Urus до 810 лошадиных сил

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ABT Sportsline представила ограниченное издание Lamborghini Urus, состоящее из 99 экземпляров. Как обычно, были улучшены технические характеристики и переработан дизайн, чтобы придать автомобилю более агрессивный вид. Основой послужил стандартный 4-литровый V8 двигатель от Urus Performante с начальной мощностью 666 лошадиных сил, который был усовершенствован тюнерами до дополнительных 144 лошадиных сил при помощи технологии Power R.

Фото: Wikipedia

Внешний вид автомобиля буквально усыпан карбоновыми элементами, такими как расширители крыльев, боковые юбки и вентиляционные отверстия капота. Карбоновым облицованы также крышка моторного отсека и крышка двигателя, сообщает "За рулем".

В салоне обшивка каркаса сиденья, рычаг КПП и другие детали также выполнены из карбонового материала. Для подчеркивания агрессивности и увеличения прижимной силы, были установлены новый спойлер, задняя юбка и антикрыло. Автомобиль также оснащен 23-дюймовыми колесами ABT High-Performance IRL и выхлопной системой с четырьмя титановыми насадками ABT.