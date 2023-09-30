ABT Sportsline усовершенствовали знаменитую Lamborghini Urus до 810 лошадиных сил

ABT Sportsline представила ограниченное издание Lamborghini Urus, состоящее из 99 экземпляров. Как обычно, были улучшены технические характеристики и переработан дизайн, чтобы придать автомобилю более агрессивный вид. Основой послужил стандартный 4-литровый V8 двигатель от Urus Performante с начальной мощностью 666 лошадиных сил, который был усовершенствован тюнерами до дополнительных 144 лошадиных сил при помощи технологии Power R.
Внешний вид автомобиля буквально усыпан карбоновыми элементами, такими как расширители крыльев, боковые юбки и вентиляционные отверстия капота. Карбоновым облицованы также крышка моторного отсека и крышка двигателя, сообщает "За рулем".
В салоне обшивка каркаса сиденья, рычаг КПП и другие детали также выполнены из карбонового материала. Для подчеркивания агрессивности и увеличения прижимной силы, были установлены новый спойлер, задняя юбка и антикрыло. Автомобиль также оснащен 23-дюймовыми колесами ABT High-Performance IRL и выхлопной системой с четырьмя титановыми насадками ABT.
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