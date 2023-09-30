В России был продан последний официальный Volkswagen Touareg

В дилерском центре в Магнитогорске сообщили, что у них ранее был один Touareg, но его недавно продали. Последнюю доступную машину этой модели продали за 11,5 миллиона рублей. Представители компании Automotive Group Rus в России также подтвердили, что больше не продают официально ввезенные автомобили этой модели в России, сообщает "ФедералПресс".
По данным на начало сентября, у двух дилеров оставались два невыкупленных внедорожника.
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