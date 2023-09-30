Новых внедорожников Volkswagen Touareg больше не осталось у официальных дилеров в РФ.
Как пишет Газета.Ru, последний автомобиль Volkswagen Touareg был продан в дилерском центре в Магнитогорске. Его цена составила 11,5 млн рублей в комплектации Elegance.
"У нас был один Touareg, но его недавно продали. Таких машин больше нет в наличии", — уточнили в автосалоне.
Такой же вывод можно сделать из данных Automotive Group Rus. Там сказано, что на начало сентября в запасе у двух дилеров оставалось всего два автомобиля.
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