В России больше не осталось официально ввезенных Volkswagen Touareg: продали последний

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Новых внедорожников Volkswagen Touareg больше не осталось у официальных дилеров в РФ.

Фото: "Volkswagen Tiguan 2.0 TSi Highline 4Motion 2012" by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как пишет Газета.Ru, последний автомобиль Volkswagen Touareg был продан в дилерском центре в Магнитогорске. Его цена составила 11,5 млн рублей в комплектации Elegance.

"У нас был один Touareg, но его недавно продали. Таких машин больше нет в наличии", — уточнили в автосалоне.

Такой же вывод можно сделать из данных Automotive Group Rus. Там сказано, что на начало сентября в запасе у двух дилеров оставалось всего два автомобиля.