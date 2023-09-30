Новость о запуске продаж автомобилей без дополнительной наценки и с скидкой в 40 000 рублей от АвтоВАЗа вызвала интерес на рынке и даже временные перебои на официальном сайте Lada. Эксперты портала Авто Mail. ru рассказали, кто может воспользоваться этой новой возможностью от автопроизводителя.
Для некоторых это специальное предложение со стороны российского автозавода может показаться просто маркетинговой акцией или ответом на недавние инициативы китайских брендов, продавших свои автомобили на популярных онлайн-площадках. Они могли бы подумать: "Мы тоже можем так". В то же время не стоит удивляться тому, что в России найдется множество желающих воспользоваться этой выгодой, несмотря на условия, предъявляемые к покупателям.
Ни обязательство оформить кредит на автомобиль по рекомендованной розничной цене, ни предварительная оплата в 10 000 рублей, ни поездка к одному из дилеров Lada в Тольятти, где будут "эксклюзивно" выдавать автомобили, не остановят таких энтузиастов. В первую очередь это будут жители Тольятти, Самарской области, а также близлежащих областей и городов, среди которых Казань, Ульяновск, Уфа, Оренбург, Саратов и Пенза.
Помимо тех, для кого скидка в размере 40 000 рублей и стоимость дополнительных опций, предлагаемых дилерами, имеют важное значение, в Тольятти могут отправиться автолюбители, ностальгирующие по советским временам, когда автомобили приобретались в определенных магазинах по долгожданным талонам, и покупка машины "прямо с завода" имела особое значение. А некоторые могут отправиться в эту поездку ради приключения или небольшой автопутешествия. Так почему бы не посетить Тольятти?" — объяснили эксперты портала Авто Mail. ru.
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