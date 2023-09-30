Эксперты: онлайн-торговля Lada без наценки заинтересует многих россиян

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Новость о запуске продаж автомобилей без дополнительной наценки и с скидкой в 40 000 рублей от АвтоВАЗа вызвала интерес на рынке и даже временные перебои на официальном сайте Lada. Эксперты портала Авто Mail. ru рассказали, кто может воспользоваться этой новой возможностью от автопроизводителя.

Фото: Wikipedia

Для некоторых это специальное предложение со стороны российского автозавода может показаться просто маркетинговой акцией или ответом на недавние инициативы китайских брендов, продавших свои автомобили на популярных онлайн-площадках. Они могли бы подумать: "Мы тоже можем так". В то же время не стоит удивляться тому, что в России найдется множество желающих воспользоваться этой выгодой, несмотря на условия, предъявляемые к покупателям.

Ни обязательство оформить кредит на автомобиль по рекомендованной розничной цене, ни предварительная оплата в 10 000 рублей, ни поездка к одному из дилеров Lada в Тольятти, где будут "эксклюзивно" выдавать автомобили, не остановят таких энтузиастов. В первую очередь это будут жители Тольятти, Самарской области, а также близлежащих областей и городов, среди которых Казань, Ульяновск, Уфа, Оренбург, Саратов и Пенза.

Помимо тех, для кого скидка в размере 40 000 рублей и стоимость дополнительных опций, предлагаемых дилерами, имеют важное значение, в Тольятти могут отправиться автолюбители, ностальгирующие по советским временам, когда автомобили приобретались в определенных магазинах по долгожданным талонам, и покупка машины "прямо с завода" имела особое значение. А некоторые могут отправиться в эту поездку ради приключения или небольшой автопутешествия. Так почему бы не посетить Тольятти?" — объяснили эксперты портала Авто Mail. ru.

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