Рынок электромобилей в России ожидает впечатляющий рост в 2023 году

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

По данным аналитического агентства "Автостат", объем продаж новых электромобилей в России к концу 2023 года может увеличиться в 4-4,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Прогнозируется, что рынок электромобилей достигнет отметки в 12-13 тысяч единиц в текущем году, в сравнении с 3 тысячами проданных новых электрокаров в 2022 году.

Фото: Openverse

За первые восемь месяцев 2023 года объем российского рынка новых электромобилей составил 7 тысяч единиц, что в 4,4 раза превышает показатель за тот же период прошлого года. Доля электрокаров в общих продажах новых легковых автомобилей в России составляет 1,2%, что втрое больше, чем год назад (0,4%), отмечают эксперты.

В августе 2023 года россияне приобрели 1,2 тысячи подержанных электромобилей, что на 67% больше, чем в предыдущем году. Этот показатель достиг рекордных значений и даже превысил результат марта прошлого года. Более 60% объема вторичного рынка электрокаров приходится на марку Nissan.

Электромобили в России: распил бюджета на Зелёной Повестке? Геоэнергетика Инфо