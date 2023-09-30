Эксперт Сероштанов рассказал о выпуске и стоимости кроссов Chery под маркой LADA

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В последние дни появилась информация о планах китайского автогиганта Chery организовать сборку своих кроссоверов Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 на сборочной площадке Волжского автоконцерна под маркой LADA. Этот шаг вызывает вопросы о ценообразовании и возможной успешности на российском рынке. Александр Сероштанов, руководитель подразделения China Car Club, поделился своим мнением на этот счет.

Фото: openverse

По мнению Сероштанова, локальная сборка китайских паркетников на территории России находится на стадии обсуждения и не является окончательно решенным вопросом. Для Chery, возможно, более выгодным будет сохранить эти модели в своей линейке, что даст им большую независимость на российском рынке. Это также позволит избежать необходимости делать уступки в имидже, связанном с качеством сборки, так как LADA, по мнению некоторых автолюбителей, может вызывать сомнения в этом плане.

Сегодня бренд Chery находится в более выгодном положении, учитывая освободившиеся сборочные площадки после ухода западных автоконцернов из России. Сотрудничество с автоконцерном из Тольятти действительно обсуждается, но пока нет подписанных договоренностей. Важно отметить, что Chery серьезно рассматривал возможность производства своих автомобилей на мощностях УАЗа, включая выпуск кузовов для прототипных моделей.

Сероштанов также отметил, что даже если Chery сможет организовать сборку своих моделей в России, это не обязательно приведет к снижению цен для покупателей из-за низкой локализации производства и значительных инвестиций. Кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 продолжат удорожать.

В конечном итоге, возможность производства китайских паркетников Chery под брендом LADA на заводе "АвтоВАЗ" остается под вопросом и будет зависеть от экономической целесообразности, стратегических планов обеих компаний и отношения автолюбителей к этому решению.

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