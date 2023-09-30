Соколов сообщил, когда Lada Granta подорожает

1:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Максим Соколов, генеральный директор "АвтоВАЗа", дал комментарии журналистам агентства РИА "Новости" о ценовой политике компании. Он подчеркнул, что существует жесткое соглашение с дилерами, согласно которому автомобили Lada Granta должны продаваться по рекомендованным производителем ценам.

Фото: openverse

Покупатели могут приобретать дополнительные опции и аксессуары, такие как коврики, декоративная защита или шумозащита, но базовая цена Lada Granta останется ниже 700 000 рублей на протяжении всего текущего года. Компания намерена удерживать доступность автомобилей для покупателей.

В будущем цены будут корректироваться с учетом текущей инфляции. Недавно "АвтоВАЗ" вернул на рынок спортивную версию Lada Granta, предназначенную для молодежной аудитории и любителей активного вождения.

Она является самой дорогой модификацией в бюджетном семействе автомобилей "Lada". Стоимость седана Granta Sport составляет 1 249 900 рублей, а лифтбека — 1 289 900 рублей.

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