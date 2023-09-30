Максим Кадаков прокомментировал старт продажа автомобилей Лада онлайн

На этой неделе появились новости о продаже автомобилей через интернет. Сначала было объявлено, что модели Chery будут доступны на маркетплейсе Ozon. Затем "АвтоВАЗ" объявил о запуске собственной онлайн-площадки, где можно приобрести машины Lada по заводской цене. Главный редактор издания "За рулем" Максим Кадаков поделился своим мнением об этой инициативе.
Эксперт указывает на несколько задач, которые нужно решить при покупке автомобиля: оплата, проверка документов и истории транспортного средства, а также подписание необходимых бумаг. Также важен осмотр автомобиля на наличие дефектов и неисправностей. Есть и технические аспекты, такие как доставка и передача автомобиля. Конечно, многие модели уже известны российским покупателям. Онлайн-площадки, фактически, выступают как витрины для представления автомобилей.
Хотя для некоторых людей такой способ покупки автомобиля может быть удобным, большинство россиян, по мнению Кадакова, перейдет на онлайн-платформы только при наличии значительных скидок. Касаясь скидок на автомобили Lada, он отмечает, что хотя "АвтоВАЗ" предлагает скидку в размере 40 000 рублей, автомобиль можно приобрести только в кредит. Эксперт считает, что такой подход может быть направлен на предотвращение перекупов, однако не все готовы брать автомобиль в кредит.
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