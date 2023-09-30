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Максим Кадаков прокомментировал старт продажа автомобилей Лада онлайн

1:31
Авто

На этой неделе появились новости о продаже автомобилей через интернет. Сначала было объявлено, что модели Chery будут доступны на маркетплейсе Ozon. Затем "АвтоВАЗ" объявил о запуске собственной онлайн-площадки, где можно приобрести машины Lada по заводской цене. Главный редактор издания "За рулем" Максим Кадаков поделился своим мнением об этой инициативе.

Максим Кадаков прокомментировал старт продажа автомобилей Лада онлайн
Фото: openverse

Эксперт указывает на несколько задач, которые нужно решить при покупке автомобиля: оплата, проверка документов и истории транспортного средства, а также подписание необходимых бумаг. Также важен осмотр автомобиля на наличие дефектов и неисправностей. Есть и технические аспекты, такие как доставка и передача автомобиля. Конечно, многие модели уже известны российским покупателям. Онлайн-площадки, фактически, выступают как витрины для представления автомобилей.

Хотя для некоторых людей такой способ покупки автомобиля может быть удобным, большинство россиян, по мнению Кадакова, перейдет на онлайн-платформы только при наличии значительных скидок. Касаясь скидок на автомобили Lada, он отмечает, что хотя "АвтоВАЗ" предлагает скидку в размере 40 000 рублей, автомобиль можно приобрести только в кредит. Эксперт считает, что такой подход может быть направлен на предотвращение перекупов, однако не все готовы брать автомобиль в кредит.

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Максим Кадаков: К сожалению, автомобиль становится роскошью. Везде
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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