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Скидка на электромобили в России может быть увеличена до 35 процентов

2:12
Авто

Минпромторг поддержал данное решение: с 1 октября текущего года скидка при приобретении нового "батарейного" автомобиля по программе льготного автокредитования может составлять 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Также планируются и другие корректировки кредитной программы. С начала января 2024 года в программу льготного кредитования будут включаться только автомобили с определенным уровнем локализации, и этот минимальный показатель будет постепенно увеличиваться: в 2024 году он должен составлять не менее 1,6 тысячи баллов, в 2025 году — не менее двух тысяч, а в 2026 году — не менее пяти тысяч баллов.

Скидка на электромобили в России может быть увеличена до 35 процентов
Фото: openverse.org

Кроме того, будет изменен механизм выбора кредитных организаций, которые будут получать субсидии по программе. На данный момент льготные кредиты предоставляются только для автомобилей, произведенных в рамках специального инвестиционного контракта — СПИК. Действие программы, запущенной Минпромторгом в июле прошлого года, позволяет сотрудникам образования и медицины, участникам СВО и членам их семей приобретать автомобили со скидками. Скидка на первоначальный взнос составляет 20 процентов от цены модели, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25 процентов, сообщает motor. ru.

При покупке российских электрокаров предоставляется скидка в 25 процентов, но не более 625 тысяч рублей. Между тем, средний размер автокредита в России продолжает расти и установил новый рекорд: в августе составил 1,49 миллиона рублей, что является максимальным значением за всю историю и практически на треть превышает показатель того же месяца 2022 года.

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Россияне получат скидку на электромобили INEWS #133 от 16.08.21.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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