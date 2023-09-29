В России затормозился параллельный импорт автомобилей

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Темпы прироста ввоза автомобилей через параллельный импорт в России заметно замедлились, как сообщает "Автостат Инфо". Согласно предоставленной информации, количество зарегистрированных автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, увеличилось на 3% с июля по август 2023 года, сообщает Газета.Ru.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Однако, в период с июня по июль этот показатель составлял 15%. В августе было зафиксировано 15 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, поступивших из-за границы через параллельный импорт, в сравнении с 14,7 тыс. в июле.

За восемь месяцев текущего года в России было зарегистрировано 67,8 тыс. автомобилей, привезенных по параллельному импорту, что составляет 10% от общего числа зарегистрированных. К концу лета общее количество достигло 666 тыс. единиц.

В августе наибольшей популярностью среди автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, пользовался кроссовер Kia Sportage, зарегистрированный в количестве 805 единиц. За ним следуют Toyota Camry (741 автомобиль) и Hyundai Tucson (559 машин). Также в топ-5 вошли Hyundai Santa Fe и Toyota RAV4.