Эксперты составили рейтинг самых бюджетных авто на российском рынке

Эксперты автомобильного портала Autonews.ru разработали рейтинг наиболее доступных новых автомобилей в России, проведя анализ официальных прайс-листов автокомпаний и ознакомившись с предложениями по параллельному импорту.
По информации издания, самым доступным автомобилем на российском рынке стала модель Lada Granta. Согласно официальному сайту "АвтоВАЗа", рекомендованная розничная цена для данной модели составляет 699,9 тысяч рублей.
На втором месте расположилась Lada Niva Legend, являющаяся самым бюджетным внедорожником в отечественном автомобильном сегменте. Производитель рекомендует цену в 829,9 тысяч рублей. В одном из московских автосалонов машина доступна за 850 тысяч, а также имеется вариант с дополнительным оборудованием по цене 900 000 рублей.
Также в списке доступных автомобилей присутствует внедорожник УАЗ "Хантер". В базовой комплектации по цене 1,39 млн рублей, наиболее выгодным вариантом оказывается предложение за 1,45 миллиона рублей.
Цены на другие бюджетные автомобили представлены следующим образом:
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