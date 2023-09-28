Владение электромобилем "Москвич 3е" оказалось менее выгодным по сравнению с Evolute i-Joy

Электрический кроссовер "Москвич 3е" оказался более дорогим владением по сравнению с Evolute i-Joy, также электрическим автомобилем. Эти результаты были представлены агентством "НАПИ" после анализа расходов на владение этими электромобилями в течение трех лет.
При годовом пробеге в 20 тысяч километров владельцу из Москвы пришлось бы тратить 27,3 рубля за каждый километр пробега для "Москвича", в то время как пробег на Evolute i-Joy обходился бы в 26,2 рубля за километр. В итоге, владение электрическим кроссовером "Москвич 3е" обошлось бы владельцу в 1,64 миллиона рублей за три года, в то время как владение Evolute i-Joy обошлось бы в 1,57 миллиона рублей.
Следует отметить, что расходы на технический осмотр и ремонт для "Москвич 3е" оказались ниже, составив 30,7 тысяч рублей по сравнению с 65,8 тысяч рублей у электрокара Evolute. Однако владельцу "Москвича" приходилось больше тратить на зарядку и страховку КАСКО. Кроме того, стоимость "Москвича" сильнее снижалась со временем.
Для расчета стоимости владения учитывались затраты на технический осмотр, ремонт, зарядку, государственную пошлину, стоимость шин и их замену, страховку ОСАГО и КАСКО, а также потерю стоимости автомобилей.
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