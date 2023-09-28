"АвтоВАЗ": на перенос производства Largus в Ижевск потребуется 2 млрд рублей

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Перенос производства автомобилей Lada Largus из Тольятти в Ижевск потребует приблизительно 2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление президента компании, Максима Соколова.

Фото: Wikipedia

"Это решение, естественно, потребовало дополнительных финансовых вложений, и мы внесли изменения в нашу инвестиционную программу. Процесс перемещения производства Largus в Ижевск потребует еще примерно 2 миллиарда рублей. Учитывая, что эта модель является весьма популярной и обладает достаточной маржинальностью, мы надеемся, что эти инвестиции окупятся вдвое," — отметил Соколов.

В середине августа на "АвтоВАЗе" объявили о завершении производства Lada Largus в Тольятти. С переносом оборудования на завод в Ижевск, запланированным на сентябрь, Largus планируется выпускать в 2024 году. Этот перенос связан с стратегией увеличения производства обновленной Lada Vesta на основном предприятии в Тольятти.

В августе 2022 года Максим Соколов заявил в интервью, что затраты на перемещение производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти составят около 1 миллиарда рублей. Следовательно, за год эта сумма увеличилась вдвое.