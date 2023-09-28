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Эксперты выявили самые доступные автомобили для россиян

2:38
Авто

Lada Granta, доступная по цене от 699,9 до 865,9 тысяч рублей, признана самой доступной для россиян, сообщает Autonews. ru.

Эксперты выявили самые доступные автомобили для россиян
Фото: openverse

На официальном сайте производителя, рекомендованные цены на седан Granta начинаются с 699,9 тысячи рублей. Однако в одном из автодилерских центров можно приобрести этот автомобиль уже за 689 тысяч рублей, а версию с кондиционером — за 865,9 тысячи рублей.

На втором месте по доступности расположилась Lada Niva Legend, являющаяся самым доступным внедорожником на российском рынке. Рекомендованная цена на этот автомобиль составляет 829,9 тысячи рублей, однако в одной из торговых компаний Москвы он продается за 850 тысяч рублей, а версия с дополнительным оборудованием предлагается по цене в 900 тысяч рублей.

На третьем месте по доступности находится внедорожник УАЗ "Хантер". Его рекомендованная цена составляет 1,39 миллиона рублей, но в дилерских центрах можно найти предложения на сумму 1,45 миллиона рублей.

Также среди доступных автомобилей отмечаются Lada Vesta NG стоимостью 1,23 миллиона рублей и иранская Saipa Quik, которая пока не поступила в продажу, но по информации менеджера одного из автосалонов, ее можно будет приобрести в конце октября 2023 года по цене 1,5 миллиона рублей.

В десятку самых доступных автомобилей также вошли УАЗ "Патриот" (1,8 миллиона рублей), Peugeot 207i (1,7 миллиона рублей), китайский седан Changan Alsvin (1,75 — 1,89 миллиона рублей), Kia Pegas (1,7 — 1,98 миллиона) и седан Jetta VA3 китайского производства (1,9 миллиона рублей).

Ранее было объявлено, что с 1 октября в России запретят "серые" поставки автомобилей брендов, которые не прекращали официальные поставки в страну. Это может привести к сокращению выбора автомобилей на рынке, включая некоторые модели китайских брендов.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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