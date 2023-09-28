Цены на новые автомобили в России впервые превысили 3 миллиона рублей

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Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в августе 2023 года в России впервые зарегистрировано превышение средневзвешенной цены на новые легковые автомобили отметки в 3 миллиона рублей.

Фото: Wikipedia

В указанном месяце средняя цена составила 3,1 миллиона рублей, что на 10% выше, чем в июле текущего года, когда она составляла 2,9 миллиона рублей. С начала текущего года цены на автомобили выросли на 27%, и по сравнению с августом 2022 года — на 46%.

Таким образом, за год средневзвешенная цена на новые легковые автомобили в России увеличилась почти на 1 миллион рублей.

Рост цен на новые автомобили объясняется введением нового утилизационного сбора и снижением курса рубля в текущем году.

Особенно значительное увеличение цен было отмечено на автомобильном рынке в августе, когда цены на 15 марок автомобилей поднялись, представляя самый крупный рост с мая прошлого года.

Прогнозы дилеров указывают на возможное дополнительное увеличение цен на автомобили в России на 20% к концу 2023 года.

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