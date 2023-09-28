Стал известен распространенный способ обмана покупателей при заказе машины из-за рубежа

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По словам руководителя экспертного центра "Автокриминалист", Максима Шелкова,при заказе автомобилей из-за границы покупателям грозит риск попасть в ловушку недобросовестных таможенных брокеров. Он подчеркнул, что заказчика автомобиля могут легко обмануть, подменяя оригинальные платежные документы, такие как инвойсы, на основе которых таможня рассчитывает таможенные пошлины, сообщает Газета.Ru.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Очень серьезно могут обмануть заказчика автомобиля с подменой оригинальных платежных документов, так называемых инвойсов, по которым таможня начисляет таможенный платеж", — отметил Шелков.

По его словам, мошеннические таможенные брокеры предоставляют заказчику инвойс с указанием полной стоимости ввозимого автомобиля, а затем подают в таможню поддельный документ, в котором указана заниженная цена автомобиля в два раза.

"Подобные заниженные инвойсы затем выявляются в ходе таможенных проверок, и покупателю приходится доплачивать, чтобы сохранить электронный ПТС. В этот момент недобросовестные брокеры требуют полную оплату на счета физических лиц, а не на счета своей фирмы, и для покупателя становится сложным доказать, что он переводил деньги именно за растаможку", — добавил Шелков.

Чтобы уменьшить риск при дистанционном таможенном оформлении автомобиля, Шелков советует заключать с брокером официальный договор, включая использование электронного документооборота, и осуществлять таможенные платежи лично, следуя реквизитам таможни.