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Стал известен распространенный способ обмана покупателей при заказе машины из-за рубежа

1:36
Авто

По словам руководителя экспертного центра "Автокриминалист", Максима Шелкова,при заказе автомобилей из-за границы покупателям грозит риск попасть в ловушку недобросовестных таможенных брокеров. Он подчеркнул, что заказчика автомобиля могут легко обмануть, подменяя оригинальные платежные документы, такие как инвойсы, на основе которых таможня рассчитывает таможенные пошлины, сообщает Газета.Ru.

Стал известен распространенный способ обмана покупателей при заказе машины из-за рубежа
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Очень серьезно могут обмануть заказчика автомобиля с подменой оригинальных платежных документов, так называемых инвойсов, по которым таможня начисляет таможенный платеж", — отметил Шелков.

По его словам, мошеннические таможенные брокеры предоставляют заказчику инвойс с указанием полной стоимости ввозимого автомобиля, а затем подают в таможню поддельный документ, в котором указана заниженная цена автомобиля в два раза.

"Подобные заниженные инвойсы затем выявляются в ходе таможенных проверок, и покупателю приходится доплачивать, чтобы сохранить электронный ПТС. В этот момент недобросовестные брокеры требуют полную оплату на счета физических лиц, а не на счета своей фирмы, и для покупателя становится сложным доказать, что он переводил деньги именно за растаможку", — добавил Шелков.

Чтобы уменьшить риск при дистанционном таможенном оформлении автомобиля, Шелков советует заключать с брокером официальный договор, включая использование электронного документооборота, и осуществлять таможенные платежи лично, следуя реквизитам таможни.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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