АВТОВАЗ запускает программу онлайн-продаж LADA по заводской цене

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

АВТОВАЗ анонсировал запуск инновационного проекта онлайн-продаж автомобилей LADA по официальным заводским ценам. Этот шаг стал частью успешно работающей онлайн-платформы LADA, которая позволяет клиентам совершать покупки автомобилей дистанционно, начиная с выбора модели и заканчивая финальной сделкой, включая резервирование машины, одобрение кредита и оплату.

Фото: by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0.

Онлайн-продажи по заводским ценам предоставляют потенциальным покупателям уникальную возможность приобрести автомобили LADA по рекомендованным розничным ценам с дополнительной экономией до 40 000 рублей. Вся процедура, начиная от оформления заказа до получения нового автомобиля, приобретенного в рамках этой программы, осуществляется через один из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти.

На данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены LADA Granta в комплектации Standart и спортивная версия Drive Active. Согласно условиям программы, приобретая автомобиль по заводской цене, клиент должен внести предоплату в размере 10 000 рублей и оформить кредит от "АвтоФинанс Банка" по выгодной ставке от 10,5%. Эти кредитные условия специально разработаны для данного проекта и доступны исключительно при онлайн-покупке автомобилей LADA.

Покупатели также имеют возможность выбрать дополнительные услуги и аксессуары от "Лада Имидж". Программа также включает в себя услугу трейд-ин, а автомобили подпадают под гарантийное обслуживание от АО "АВТОВАЗ" с доступом к сервисному обслуживанию у официальных дилеров LADA на всей территории Российской Федерации.

⛔️АВТОВАЗ ПЕРЕШЕЛ НА ОНЛАЙН ПРОДАЖИ АВТО❗❗❗ НИЗКИЕ ЦЕНЫ🔥 ЛАДА ГРАНТА, ВЕСТА, НИВА✅ НОВОСТИ СЕГОДНЯ