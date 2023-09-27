Эксперты назвали топ-3 самых надёжных дизельных моторов в мире

Несмотря на растущий интерес к экологически чистым технологиям, дизельные силовые агрегаты по-прежнему пользуются значительной популярностью на мировом авторынке. Эксперты выделили три самых надежных автомобиля, оснащенных такими дизельными двигателями.
Согласно мнению аналитиков, самым надежным дизельным двигателем в мире является турбированный мотор Cummins 6.7 ISB. Этот двигатель применяется американской компанией RAM и устанавливается на их мощные пикапы. Объем данного двигателя составляет 6,7 литра.
На втором месте по надежности находится двигатель от компании Ford с объемом 7,3 литра. Этот мотор, оснащенный турбиной, впервые появился в 1994 году на модели F-Series Super Duty и использовался на данной модели в течение 10 лет.
Тройку лидеров замыкает мотор Duramax 6.6L LB7 от американского бренда Chevrolet, объем которого составляет 6,6 литра и мощность — 300 лошадиных сил. Эти двигатели использовались на моделях GMC Sierra HD и Silverado HD, выпускавшихся в период с 2001 по 2004 год.
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