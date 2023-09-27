Рестайлинговый УАЗ "Патриот" получит дизель и шестиступенчатую механику

Ульяновский автозавод собирается провести обновление долгожданного внедорожника УАЗ "Патриот", который уже 18 лет радует своих поклонников. В рамках этого обновления, модель УАЗ "Патриот" получит свежий дизайн, а также будет оснащена новым дизельным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач, сообщает "Южный автомобиль".
После прохождения процедуры обновления, внедорожник УАЗ "Патриот" будет оборудован двухлитровым дизельным мотором, разработанным китайской компанией JAC, с мощностью в 130 лошадиных сил. Эти моторы будут производиться на заводе, который ранее принадлежал Ford и находится в городе Елабуге. А новую механическую коробку передач будут изготавливать на производственных мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ).
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