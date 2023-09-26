Марки Geely и Chery стали самыми популярными среди мужчин-водителей в России

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Согласно данным о продажах автомобилей за период с января по август текущего года, среди российских мужчин популярностью пользуются китайские автомобильные бренды, такие как Geely, Exeed, Haval и Chery. Об этом сообщила Анна Уткина, директор по коммуникациям группы компаний "Автодом" и "АвтоСпецЦентр".

Фото: openverse

Среди массовых автомобилей наибольшей популярностью пользуются бренды Geely, Exeed, Haval и Chery. Среди популярных моделей можно выделить Geely Coolray, Tugella и Atlas, Exeed LX, TXL и VX, а также Haval Jolion, F7 и Dargo. Кроме того, в топ-4 массовых брендов входят кроссоверы Chery Tiggo 7, Tiggo 4 и Tiggo 8, сообщает "За рулем".

Среди автомобилей премиум-класса российские мужчины предпочитают марки Audi, Porsche, Volvo и Mercedes-Benz. Например, бренд Audi пользуется популярностью благодаря моделям Q5, Q7 и Q8. Porsche, в свою очередь, выделяется кроссовером Macan, Volvo — моделью XC90, а Mercedes-Benz популярен благодаря моделям GLS, GLE и Е-Klasse. Эти данные основаны на статистических данных группы компаний, предоставленных Анной Уткиной.