В Россию привезли современную замену Lada Largus по такой же цене

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На российском рынке появился новый кросс-универсал под названием Dongfeng Aeolus Yixuan GS, который по характеристикам сравним с Lada Largus. Согласно информации от портала njcar. ru, производство Dongfeng Aeolus Yixuan GS началось в Китае в 2020 году. Автомобиль имеет длину 4610 мм, ширину 1830 мм, высоту 1600 мм и колесную базу 2680 мм, что обеспечивает просторный салон и весомый багажный отсек.

Фото: Wikipedia

Среди особенностей Dongfeng Aeolus Yixuan GS в списке опций можно выделить салон, обтянутый экокожей, мультифункциональное управление на руле, камеру заднего вида, панорамную крышу, сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 13 дюймов, антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему стабилизации, климат-контроль, камеру заднего вида и круиз-контроль.

На российском рынке Dongfeng Aeolus Yixuan GS комплектуется 1,5-литровым атмосферным двигателем с мощностью 125 лошадиных сил и крутящим моментом 158 Нм. Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией, а привод передний. Максимальная скорость автомобиля достигает 165 километров в час, сообщает njcar. ru.

Стоимость Dongfeng Aeolus Yixuan GS 2023 года начинается с 2,2 миллионов рублей. Для сравнения, Lada Largus с двигателем мощностью 90 лошадиных сил и механической коробкой передач, собранная на АвтоВАЗе, доступна у дилеров за 2,1 миллионов рублей.