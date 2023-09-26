Урбанист Светличный призвал выделить отдельную полосу для беспилотных автомобилей

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Даниил Светличный пояснил, что беспилотные автомобили столкнутся с трудностями при движении по дорогам в Ростове. Это вызвано поведением ростовских водителей, которые нарушают правила дорожного движения и неправильно паркуются на проезжей части, сообщает rostovgazeta.ru.

Фото: openverse

"Можно попробовать адаптивный круиз-контроль, на каких-нибудь пустых магистральных улицах", — говорит урбанист.

Согласно его мнению, можно обучить беспилотные автомобили придерживаться выделенной полосы и поддерживать безопасное расстояние между машинами. Тем не менее, в таких условиях полностью автономное выполнение манёвров, таких как повороты и развороты, может стать проблемой.