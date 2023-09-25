Впервые салон Lada Niva Travel будет обтянут экокожей

В будущем обивка сидений и другие элементы интерьера автомобиля Niva Travel будут изготовлены из заменителя кожи. Первые автомобили Niva Travel с этим обновленным интерьером планируется выпустить в ноябре 2023 года. Пока нет информации о том, как это изменит цену внедорожника.
Отмечается, что ранее ни одна из моделей Niva от АвтоВАЗ не имела такой отделки интерьера. Неясно, будет ли новая обивка комбинированной, сообщает motor.ru. Например, даже флагманская Lada Vesta в комплектации Techno Vesta Cross использует комбинацию ткани и двухцветной экокожи черного и коричневого оттенков для сиденьй.
Помимо этого, сообщается о расширении цветовой гаммы Lada Granta, которая в настоящее время доступна только в "ледниковом" цвете. Будут добавлены три новых оттенка: акриловая белая "ледниковая", черная "пантера" и металлизированная серебристая "платина".
Кроме изменений в интерьере, АвтоВАЗ планирует объединить лучшие технические решения от Niva Legend и Niva Travel в одной конструкции к 2025 году. Эти изменения также включают в себя новый двигатель от переднеприводных моделей Lada.
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