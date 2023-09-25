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Впервые салон Lada Niva Travel будет обтянут экокожей

1:21
Авто

В будущем обивка сидений и другие элементы интерьера автомобиля Niva Travel будут изготовлены из заменителя кожи. Первые автомобили Niva Travel с этим обновленным интерьером планируется выпустить в ноябре 2023 года. Пока нет информации о том, как это изменит цену внедорожника.

Впервые салон Lada Niva Travel будет обтянут экокожей
Фото: openverse.org

Отмечается, что ранее ни одна из моделей Niva от АвтоВАЗ не имела такой отделки интерьера. Неясно, будет ли новая обивка комбинированной, сообщает motor.ru. Например, даже флагманская Lada Vesta в комплектации Techno Vesta Cross использует комбинацию ткани и двухцветной экокожи черного и коричневого оттенков для сиденьй.

Помимо этого, сообщается о расширении цветовой гаммы Lada Granta, которая в настоящее время доступна только в "ледниковом" цвете. Будут добавлены три новых оттенка: акриловая белая "ледниковая", черная "пантера" и металлизированная серебристая "платина".

Кроме изменений в интерьере, АвтоВАЗ планирует объединить лучшие технические решения от Niva Legend и Niva Travel в одной конструкции к 2025 году. Эти изменения также включают в себя новый двигатель от переднеприводных моделей Lada.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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