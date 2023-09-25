Производство Lada может возобновиться в Казахстане в 2024 году

Президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил, что возможно восстановление производства автомобилей Lada в Казахстане в 2024 году. По его словам, компания провела переговоры с партнерами и представителями казахстанского правительства, которые поддержали корректировку нормативно-правовой базы, необходимой для возобновления сотрудничества.
Соколов отметил, что если необходимые нормативные акты будут приняты оперативно, то производство может быть возобновлено в следующем году. Однако объемы производства будут определены на основе времени восстановления и рыночной ситуации в Казахстане на момент принятия решения.
Производство автомобилей Lada на заводе "Сарыаркаавтопром" в Костанае было приостановлено в 2022 году. На этом заводе собирались автомобили семейств Granta, Niva и Vesta.
Кроме того, в текущем году "АвтоВАЗ" рассматривает возможность запуска производства автомобилей в Эфиопии, Египте и Алжире, а также увеличение поставок автомобилей Lada в страны СНГ. В сентябре компания также привлекла 500 граждан Узбекистана для работы на своем предприятии в России.
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