Производство Lada может возобновиться в Казахстане в 2024 году

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Президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил, что возможно восстановление производства автомобилей Lada в Казахстане в 2024 году. По его словам, компания провела переговоры с партнерами и представителями казахстанского правительства, которые поддержали корректировку нормативно-правовой базы, необходимой для возобновления сотрудничества.

Фото: by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0.

Соколов отметил, что если необходимые нормативные акты будут приняты оперативно, то производство может быть возобновлено в следующем году. Однако объемы производства будут определены на основе времени восстановления и рыночной ситуации в Казахстане на момент принятия решения.

Производство автомобилей Lada на заводе "Сарыаркаавтопром" в Костанае было приостановлено в 2022 году. На этом заводе собирались автомобили семейств Granta, Niva и Vesta.

Кроме того, в текущем году "АвтоВАЗ" рассматривает возможность запуска производства автомобилей в Эфиопии, Египте и Алжире, а также увеличение поставок автомобилей Lada в страны СНГ. В сентябре компания также привлекла 500 граждан Узбекистана для работы на своем предприятии в России.

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