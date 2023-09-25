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Автоэксперт рассказал, когда электромобили заменят топливные авто

1:52
Авто

Забота о состоянии окружающей среды стала одной из наиболее актуальных тем в последние годы. Люди активно разрабатывают экологически более безопасные упаковки для товаров, создают пункты для утилизации батареек и осознают угрозу, которую представляют выхлопные газы от традиционных автомобилей.

Автоэксперт рассказал, когда электромобили заменят топливные авто
Фото: openverse

Основатель дилерского центра Tesla в России, Алексей Еремчук, рассказал о вреде, наносимом экологии традиционными автомобилями, а также предсказал переход людей на электромобили.

"Сегодня мы находимся в ситуации, схожей с той, которая была в мире сто лет назад, когда крупные мегаполисы боролись с проблемой навоза, вызванной массовым использованием лошадей для транспортировки", — пояснил Еремчук в интервью с корреспондентом  "Подмосковье сегодня".

По мнению автоэксперта, тогдашняя проблема казалась неразрешимой, но она была решена с появлением общественного транспорта и автомобилей. Однако со временем автомобили также стали источником проблем, загрязняя окружающую среду и угрожая здоровью человека.

"Автомобили загрязняют атмосферу, способствуя климатическим изменениям, вызванным человеком. Технологии должны сделать следующий шаг, и этим шагом будут электромобили. Это неизбежно для улучшения экологической ситуации в мире", — подчеркнул Еремчук.

Еремчук считает, что уже через десять лет электромобили станут основным видом транспорта в крупных городах. Однако он также отметил, что полная смена транспортного парка займет время, учитывая огромное количество традиционных автомобилей на дорогах. Кроме того, некоторые виды транспорта, такие как грузовики и самолеты, останутся зависимыми от топлива на продолжительное время.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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