В Башкирии состоится автомобильный аукцион с ценами от 146 000 рублей

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В Башкирии состоится аукцион, на котором будут выставлены автомобили, конфискованные у должников. По информации издания "Общественная электронная газета", среди автомобилей, доступных для приобретения на аукционе, можно найти как зарубежные, так и отечественные машины, начиная с цены в 146 000 рублей.

Фото: Openverse

Торги по продаже конфискованных автомобилей запланированы на октябрь, и заявки от потенциальных покупателей будут приниматься до 16 октября 2023 года. Среди доступных моделей можно увидеть, например, BMW X3 2016 года выпуска за 1,7 миллиона рублей и Nissan Qashqai 2012 года выпуска по цене 724 900 рублей.