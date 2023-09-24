В компании "Москвич" сообщили о реальных объемах поставок автомобилей в государственные органы. Коммерческий директор московского автозавода, Александр Мигаль, опроверг распространенный миф о том, что все "Москвичи" продаются исключительно госорганам.
По его словам, "не более 10 процентов от общего числа проданных автомобилей были приобретены государственными или муниципальными органами".
Остальные 90 процентов машин покупают частные лица и корпоративные клиенты.
Ранее в августе стало известно, что государственные закупки автомобилей "Москвич" выросли в 27 раз: с начала 2023 года были проведены закупки на сумму 51,9 миллиона рублей. В сравнении с прошлым годом, когда эти машины продавались по тендерам на сумму 1,9 миллиона рублей, это значительный рост. В "Москвиче" подчеркнули, что чиновники приобрели всего лишь несколько процентов машин, и основная часть продаж приходится на частных клиентов и бизнес.
Среди тех 10 процентов, которые пришлись на государственные органы, также находятся закупки "Москвичей" столичным филиалом Росгвардии, которая приобрела 100 кроссоверов "Москвич 3" в комплектации "Стандарт". Кроме того, автомобили "Москвич" начали появляться в автопарках ГИБДД в столице, Подмосковье и других регионах.
В августе текущего года продажи "Москвичей" составили 1510 автомобилей, из которых 1350 были зарегистрированы. В июле российские потребители приобрели 2132 "Москвича" (1,7 тысячи из них были зарегистрированы), что на 40 процентов больше, чем в июне. Общий объем продаж превысил отметку в семь тысяч единиц.
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