Раскрыты реальные объемы продаж "Москвичей"

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

В компании "Москвич" сообщили о реальных объемах поставок автомобилей в государственные органы. Коммерческий директор московского автозавода, Александр Мигаль, опроверг распространенный миф о том, что все "Москвичи" продаются исключительно госорганам.

Фото: kolesa .kz/content/news/moskvich-6-zasvetilsya-na-foto/

По его словам, "не более 10 процентов от общего числа проданных автомобилей были приобретены государственными или муниципальными органами".

Остальные 90 процентов машин покупают частные лица и корпоративные клиенты.

Ранее в августе стало известно, что государственные закупки автомобилей "Москвич" выросли в 27 раз: с начала 2023 года были проведены закупки на сумму 51,9 миллиона рублей. В сравнении с прошлым годом, когда эти машины продавались по тендерам на сумму 1,9 миллиона рублей, это значительный рост. В "Москвиче" подчеркнули, что чиновники приобрели всего лишь несколько процентов машин, и основная часть продаж приходится на частных клиентов и бизнес.

Среди тех 10 процентов, которые пришлись на государственные органы, также находятся закупки "Москвичей" столичным филиалом Росгвардии, которая приобрела 100 кроссоверов "Москвич 3" в комплектации "Стандарт". Кроме того, автомобили "Москвич" начали появляться в автопарках ГИБДД в столице, Подмосковье и других регионах.

В августе текущего года продажи "Москвичей" составили 1510 автомобилей, из которых 1350 были зарегистрированы. В июле российские потребители приобрели 2132 "Москвича" (1,7 тысячи из них были зарегистрированы), что на 40 процентов больше, чем в июне. Общий объем продаж превысил отметку в семь тысяч единиц.

Москвич 3 - Разобрали! Не пальцем сделано:)