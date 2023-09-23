ГИБДД сможет лишать водителей прав за пленку на автомобильных фарах

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С 1 сентября начали действовать новые изменения в ПДД, которые делают улучшения на автомобиле более рискованными.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Согласно новым правилам, любые модификации фар исходного производства считаются недопустимыми и могут привести к штрафу в размере 500 рублей, согласно части 3 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Помимо штрафа, сотрудники ГИБДД также могут выдать водителю предписание устранить нарушение в течение 10 дней. В случае невыполнения этого предписания, автомобиль может быть снят с учета, и водитель может быть оштрафован на 5000 рублей или даже лишен водительских прав на три месяца.