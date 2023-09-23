Обновленный Geely Monjaro отказался от «робота» и подешевел

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В Китае начались продажи модернизированного Xingyue L, известного в России как Monjaro. По сравнению с 2023 модельным годом стартовая цена была снижена на шесть процентов до 157 700 юаней, что эквивалентно примерно 2,1 млн рублей. Эта новая версия доступна с альтернативным 2,0-литровым двигателем, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Обновление для гибридных и полноприводных версий уже на горизонте. В экстерьере и интерьере стандартного Geely Monjaro заметных изменений нет, хотя бензиново-электрическая версия получит свежий дизайн.

Фото: openverse

Под капотом обновленный кроссовер имеет сходство с Tugella, оснащенный двигателем с турбонаддувом под обозначением JLH-4G20TDB, развивающим 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, в отличие от предыдущих 218 лошадиных сил и 325 Нм. Роботизированная коробка передач DCT, которая когда-то была эксклюзивной для моделей Monjaro начала 2021 года, теперь заменена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, даже в переднеприводных вариантах. Обновленные автомобили щедро оснащены такими функциями, как камеры кругового обзора, климат-контроль с ионизатором воздуха, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, передние сиденья с электроприводом, панорамная крыша и 19-дюймовые колесные диски. Кроме того, за дополнительные 6000 юаней доступен новый вариант матового цвета корпуса.

Следующим на очереди обновление полноприводных моделей Geely Monjaro и гибридных моделей Hi-X, и ожидается, что варианты сборки кроссовера 2021 модельного года вскоре будут выведены из модельного ряда.

Geely Monjaro 2024 поступил в продажу и подешевел. | ДЖИЛИ МОНДЖАРО 2024.