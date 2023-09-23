Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет
Самолёт с российскими туристами съехал со взлётно-посадочной полосы в Перми
Шольц выступил за усиление контроля на границе из-за роста нелегальной миграции
США боятся передавать Киеву Patriot после майского уничтожения "Кинжалом"
Акцию протеста против монархии устроили в Букингемском дворце
Папа Римский Франциск: в обществе появилось осознание миграционной проблемы
Россияне обогнали немецких туристов по числу прибывших в Турцию
Умерла писательница Ольга Кузьменко, мать погибшего музыканта и актера Кузьмы Скрябина
Сладков: "По Вербовому — враньё, был накат, противника сожгли, как в печке"

Обновленный Geely Monjaro отказался от «робота» и подешевел

2:07
Авто

В Китае начались продажи модернизированного Xingyue L, известного в России как Monjaro. По сравнению с 2023 модельным годом стартовая цена была снижена на шесть процентов до 157 700 юаней, что эквивалентно примерно 2,1 млн рублей. Эта новая версия доступна с альтернативным 2,0-литровым двигателем, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Обновление для гибридных и полноприводных версий уже на горизонте. В экстерьере и интерьере стандартного Geely Monjaro заметных изменений нет, хотя бензиново-электрическая версия получит свежий дизайн.

Обновленный Geely Monjaro отказался от «робота» и подешевел
Фото: openverse

Под капотом обновленный кроссовер имеет сходство с Tugella, оснащенный двигателем с турбонаддувом под обозначением JLH-4G20TDB, развивающим 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, в отличие от предыдущих 218 лошадиных сил и 325 Нм. Роботизированная коробка передач DCT, которая когда-то была эксклюзивной для моделей Monjaro начала 2021 года, теперь заменена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, даже в переднеприводных вариантах. Обновленные автомобили щедро оснащены такими функциями, как камеры кругового обзора, климат-контроль с ионизатором воздуха, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, передние сиденья с электроприводом, панорамная крыша и 19-дюймовые колесные диски. Кроме того, за дополнительные 6000 юаней доступен новый вариант матового цвета корпуса.

Следующим на очереди обновление полноприводных моделей Geely Monjaro и гибридных моделей Hi-X, и ожидается, что варианты сборки кроссовера 2021 модельного года вскоре будут выведены из модельного ряда.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Geely Monjaro 2024 поступил в продажу и подешевел. | ДЖИЛИ МОНДЖАРО 2024.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых
Какой пульс считается нормальным: норма пульса по возрастам
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
"Таблетки не работают": топ-7 ошибок при лечении артериальной гипертензии
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Объявилено начало "новой эры" исследований: в США запущен самый мощных лазер в мире
Ликвидация Нагорного Карабаха — стратегическое поражение Запада
Появились новые детали по подбитому Leopardу с немецким экипажем
Появились новые детали по подбитому Leopardу с немецким экипажем
Последние материалы
Самолёт с российскими туристами съехал со взлётно-посадочной полосы в Перми
Шольц выступил за усиление контроля на границе из-за роста нелегальной миграции
США боятся передавать Киеву Patriot после майского уничтожения "Кинжалом"
Акцию протеста против монархии устроили в Букингемском дворце
Папа Римский Франциск: в обществе появилось осознание миграционной проблемы
Россияне обогнали немецких туристов по числу прибывших в Турцию
Умерла писательница Ольга Кузьменко, мать погибшего музыканта и актера Кузьмы Скрябина
Сладков: "По Вербовому — враньё, был накат, противника сожгли, как в печке"
ГИБДД сможет лишать водителей прав за пленку на автомобильных фарах
В Донецке очевидцы засняли свадебный кортеж из бронеавтомобилей «Тигров»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников