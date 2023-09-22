Более 70% россиян не расстанутся с автомобилем даже на день

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Каждое 22 сентября мировое сообщество отмечает Всемирный день без автомобиля, призывая пересесть на экологически более дружелюбные виды транспорта. Но как показывает исследование, проведенное экспертами портала Авто Mail. ru, у российских автолюбителей есть разное отношение к этой инициативе.

Фото: Openverse

Более 60% опрошенных заявили, что слышали о существовании этого дня, но 72% водителей при этом заявили, что они не готовы отказаться от использования своего автомобиля хотя бы на один день. Из статистики видно, что более 61% автовладельцев в России используют свои машины или мотоциклы ежедневно, 22,5% делают это несколько раз в неделю, и 8% только по выходным.

При этом всего 2% респондентов готовы отказаться от личного автотранспорта ради экологии. Для 15% опрошенных удаленная работа может стать поводом не использовать автомобиль утром, 14% надеются на модернизацию общественного транспорта, 12% назвали высокие цены на топливо и содержание автомобиля как фактор, который мог бы их убедить, а 10,5% упомянули пробки как одну из причин. Однако 22% автолюбителей заявили, что никакие обстоятельства не заставят их отказаться от своих машин или мотоциклов.

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