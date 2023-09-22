Во время ускорения, маневрирования или резкого разгона, автомобиль иногда может дергаться, что может указывать на возможные неисправности в его системах. Эксперты с портала "Тарантас Ньюс" выделили пять основных причин, по которым автомобиль может подвергаться подобным рывкам.
Иногда после посещения автозаправочной станции машина может начать дергаться. Это может быть связано с использованием топлива низкого качества, содержащего необычные присадки. Наличие в топливе большого количества серы, бензола, эфиров и других компонентов может создавать дополнительную нагрузку на двигатель, что, в свою очередь, может вызывать детонацию и потерю мощности.
Еще одной возможной причиной неплавности движения могут стать заполненные воздушные или топливные фильтры. Ресурс этих фильтров ограничен, и если они засоряются, это может привести не только к рывкам при разгоне, но и к увеличению расхода топлива.
Неисправные форсунки также могут вызвать дергание автомобиля. Засорение форсунок может привести к изменению направления и интенсивности распыла топлива, и в некоторых случаях это может даже полностью заблокировать подачу топлива.
Помимо этого, неисправные свечи зажигания могут быть причиной неплавности движения. Нагар на электродах свечей может вызвать пропуски в зажигании и неправильную работу двигателя.
Пятой возможной причиной неравномерного разгона является неисправность высоковольтных проводов, а также даже одной катушки или модульного блока, отвечающего за зажигание. Эти неисправности могут привести к плохому запуску и рывкам автомобиля при нажатии на педаль газа.
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