Aurus Komendant стал лауреатом премии за лучший промышленный дизайн в России

Aurus Komendant, роскошный кроссовер, стал победителем первой премии "Лучший промышленный дизайн России", учрежденной Минпромторгом и Минкультом. Этот автомобиль был удостоен награды в категории "Дизайн-продукт" за его выдающийся промышленный дизайн. Эта награда дает Aurus право на использование специального знака лауреата на своем автомобиле.

Фото: Wikipedia

В этом конкурсе участвовали более 500 компаний, и только 20 из них были выбраны победителями. Среди них также были вертолет компании "Аэромакс", зарядная станция для электрокаров от "ЭМ Ти Прод", остановка общественного транспорта от фирмы "Некс-Т" и другие российские проекты.

Aurus Komendant, построенный на Единой модульной платформе (ЕМП), имеет следующие характеристики: длина — 5380 мм, ширина — 2004 мм, высота — 1820 мм, колесная база — 3100 мм.

Этот автомобиль имеет отличные кузовные панели от седана Senat, но салон в основном унифицирован с другими моделями. Komendant имеет сертификацию "автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров" и вмещает четверых человек: в настоящее время он предлагается в компоновке салона "+2" с отдельными креслами второго ряда.

Производство Aurus Komendant началось в конце 2022 года в ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан. Этот кроссовер оснащен гибридной силовой установкой с мотором V8 объемом 4.4 литра (НАМИ-4123) мощностью 598 лошадиных сил и девятиступенчатой автоматической трансмиссией с встроенным электромотором мощностью 38 лошадиных сил (максимальная мощность — 63 лошадиных сил). Привод — полный. Стоимость кроссовера начинается с 33,7 миллионов рублей.

РУССКИЙ ВНЕДОРОЖНИК AURUS KOMENDANT. Пока Роллс-Ройс в обиде