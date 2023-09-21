Lexus сохранит производство седанов из-за китайских покупателей

Несмотря на значительное увеличение спроса на кроссоверы и внедорожники по всему миру, японская компания Lexus остается верной своей преданности производству седанов. Об этом сообщает австралийское издание Drive, ссылаясь на заявления главы Lexus, Такаши Ватанабе.
"Если вы посмотрите на мировой рынок, то увидите, что доля седанов постепенно уменьшается, но интерес к седанам по-прежнему существует. Мы продолжаем видеть потенциал на рынке седанов и остаемся фокусированными на этом сегменте." — отмечает Ватанабе.
Он привел в пример седан Lexus ES, который составляет половину продаж бренда Lexus в Китае. Планируется выпуск следующего поколения седана ES, основанного на платформе Toyota Camry, в следующем году.
Таким образом, Lexus сохраняет свою позицию в сегменте седанов, несмотря на доминирование кроссоверов и SUV на рынке автомобилей.
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