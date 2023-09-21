Lexus сохранит производство седанов из-за китайских покупателей

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Несмотря на значительное увеличение спроса на кроссоверы и внедорожники по всему миру, японская компания Lexus остается верной своей преданности производству седанов. Об этом сообщает австралийское издание Drive, ссылаясь на заявления главы Lexus, Такаши Ватанабе.

Фото: Wikipedia

"Если вы посмотрите на мировой рынок, то увидите, что доля седанов постепенно уменьшается, но интерес к седанам по-прежнему существует. Мы продолжаем видеть потенциал на рынке седанов и остаемся фокусированными на этом сегменте." — отмечает Ватанабе.

Он привел в пример седан Lexus ES, который составляет половину продаж бренда Lexus в Китае. Планируется выпуск следующего поколения седана ES, основанного на платформе Toyota Camry, в следующем году.

Таким образом, Lexus сохраняет свою позицию в сегменте седанов, несмотря на доминирование кроссоверов и SUV на рынке автомобилей.