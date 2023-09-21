Bentley выпустила детский велосипед-коляску за 71 тысячу рублей

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Bentley представила еще один продукт, соответствующий ее репутации роскошного автомобиля, но теперь доступный гораздо более широкой аудитории. Речь идет о трехколесном велосипеде 6 в 1. Детский велосипед Bentley оснащен режимом прогулочной коляски и "растет" вместе с ребенком, а его цена составляет около 71 000 рублей по текущему курсу.

Фото: Openverse

Его специально разработанное сиденье имитирует обивку автомобиля и украшено фирменной двойной ромбовидной строчкой Bentley. На подголовнике вышита эмблема Bentley. Колеса повторяют дизайн автомобильных, а также они оснащены самовыравнивающимися центральными вставками, которые удерживают эмблему в вертикальном положении.

Велосипед дополнен хромированной эмблемой на передней раме, стеганой сумкой и металлическими педалями с нескользящим покрытием — репликами педалей Mulliner. В комплект входят выдвижной солнцезащитный козырек и задняя корзина для хранения напитков, закусок или игрушек. Безопасность обеспечивается пятиточечными ремнями безопасности с магнитной застежкой.

Велосипед Bentley 6 в 1 предназначена для детей от шести месяцев до пяти лет. Для самых маленьких предусмотрен режим прогулочной коляски. Сиденье можно поворачивать, а подножки регулировать по мере роста ребенка и, в конце концов, снимать.