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Компания Ford запатентовала напольную подушку безопасности

1:51
Авто

Ford зарегистрировал патент на инновационную напольную подушку безопасности. В соответствующей заявке, поданной в Управление по патентам и товарным знакам США, описывается новый вид подушки безопасности, разработанный с целью обеспечения защиты пассажиров от возможных опасностей, возникающих при аварийных ситуациях, а именно — от ударов незакрепленных грузов в багажнике.

Компания Ford запатентовала напольную подушку безопасности
Фото: Openverse

Эта инновационная подушка, имеющая форму буквы "С", может быть установлена как на легковые, так и на коммерческие автомобили, и скрыта под полом в багажном отделении, за задними сиденьями.

В случае аварии, напольная подушка безопасности автоматически надувается, поднимаясь вертикально благодаря тросу. Ее уникальная форма обеспечивает защиту как спинок сидений второго ряда, превышая их по высоте, так и стенок багажника. Таким образом, создается надежный барьер, который предотвращает выход груза в салон автомобиля.

В патентной документации также представлено другое исполнение данной подушки безопасности, которая, при развертывании, защищает головы задних пассажиров, проходя за спинки сидений. Кроме того, существует версия этой напольной подушки, которая предотвращает скольжение груза по полу.

Целью данной инновации является не только защита пассажиров от травм при авариях, но и обеспечение сохранности груза. Поэтому она может быть применена как на легковых, так и на коммерческих автомобилях, включая, например, модели Ford Transit. Однако, как и в случае с другими технологическими разработками, Ford может не применить данную идею на практике, так как компания регулярно патентует множество концепций, которые не всегда находят применение в реальных автомобилях.

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Сын бедного фермера придумал в своем "гараже" компанию ФОРД | История бренда Форд | Генри Форд
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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