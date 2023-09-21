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В России был установлен новый рекорд размера среднестатистического автокредита

2:29
Авто

В августе текущего года был достигнут исторический максимум в размере 1,49 миллиона рублей по средней сумме автокредитов, как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Этот показатель увеличился на 2,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, и на 27,3 процента в сравнении с августом предыдущего года, когда средний автокредит составлял 1,17 миллиона рублей.

В России был установлен новый рекорд размера среднестатистического автокредита
Фото: openverse

В начале текущего года средний размер автокредита снизился с 1,24 миллиона до 1,18 миллиона рублей по данным НКБИ, однако с этого момента прошло уже семь месяцев, и наблюдается постоянный рост этого показателя. Самое заметное увеличение произошло с июня по июль: в начале лета средний автокредит составлял 1,38 миллиона рублей, а к середине лета он увеличился до 1,45 миллиона рублей.

Среди регионов лидерами по размеру среднего автокредита остаются Москва (1,99 миллиона рублей), Московская область (1,81 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (1,78 миллиона рублей), сообщает motor.ru. За ними идут Ханты-Мансийский автономный округ (1,67 миллиона) и Ленинградская область (1,66 миллиона). Самым быстрым ростом среднего размера автокредита в августе отличились Омская область (8,5 процента за месяц), Ханты-Мансийский автономный округ (7,4 процента) и Иркутская область (7,3 процента).

С начала года и по июль россияне оформили автомобильных кредитов на общую сумму 628,9 миллиарда рублей, что на 71,5 процента больше, чем за тот же период в 2022 году. Тем не менее, этот показатель лишь незначительно уступает рекордам до санкций 2021 года, и разница составляет всего 0,03 процента.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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