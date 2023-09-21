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Сервис "Авито" перечислил самые ликвидные иномарки на российском вторичном рынке

1:56
Авто

Эксперты из "Авито Авто" провели исследование, чтобы определить самые ликвидные иномарки в России, которые быстро находят новых владельцев на вторичном рынке. Для этого они использовали данные сервиса "Авито Аукцион" и учли только машины, которые продавались (на онлайн-торгах) в течение одного дня или менее.

Сервис "Авито" перечислил самые ликвидные иномарки на российском вторичном рынке
Фото: Openverse

Среди автомобилей возрастом от 1 до 3 лет самой быстрой продажей обладает китайский кроссовер Haval Jolion, средняя стоимость которого составляет 2 000 000 рублей. За ним следуют Kia Seltos (2 265 000 руб.) и Kia Rio (1 625 000 руб.).

Также в ТОП-10 самых быстро продаваемых иномарок в этой возрастной категории входят Hyundai Solaris (1 500 000 руб.), Hyundai Creta (1 920 000 руб.), Chery Tiggo 7 Pro (2 055 000 руб.), Skoda Rapid (1 550 000 руб.), Toyota Camry (3 080 000 руб.), Kia K5 (2 385 000 руб.) и Toyota RAV4 (3 306 000 руб.).

Согласно Николаю Манайкину, директору по новым бизнес моделям в "Авито Авто", китайские автомобили с пробегом продаются в России так же быстро, как и уже установившиеся европейские, корейские и японские бренды. Они успели зарекомендовать себя благодаря сочетанию цены и качества, что положительно сказывается на их ликвидности.

Аналогичный рейтинг был составлен и для автомобилей возрастом от 4 до 6 лет. В этой категории самыми ликвидными оказались японский кроссовер Mitsubishi Outlander, Kia Rio и Hyundai Solaris.

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ТОП 5 ликвидных авто для перепродажи
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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