Выгоднее всего купить трёхлетнюю Kia Rio в России в Нижнем Новгороде

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Семейство автомобилей Kia Rio, собранных на заводе в Санкт-Петербурге, прекратило свою сборку в 2022 году, и к весне 2023 года дилеры израсходовали все складские запасы. В результате трехлетние модели Kia Rio стали привлекательным вариантом для покупателей на вторичном рынке. В октябре 2020 года начались продажи рестайлинговой версии седана четвертого поколения.

Фото: openverse

Три года назад, казалось бы, невероятно, что базовый автомобиль с двигателем мощностью 100 лошадиных сил и механической коробкой передач можно было приобрести от 814 900 рублей. За топовую версию Prestige с 123-сильным двигателем и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией просят как минимум 1 169 900 рублей. По прошествии трёх лет средняя цена на такие автомобили составляет 1,6 миллиона рублей.

Цены на одну и ту же модель, выпущенную в одном и том же году, могут значительно различаться в разных городах России. Влияют на цену спрос на конкретную модель в регионе, количество предложений и даже платежеспособность населения. В регионах с низким уровнем доходов часто предпочитают отечественные автомобили, в то время как в Сибири и на Дальнем Востоке популярностью пользуются подержанные японские машины. Объявления о продаже Kia Rio в этих регионах можно встретить не так часто.

Портал 110 km. ru провел анализ цен на трехлетние Kia Rio в десяти российских миллионниках и выяснил, где эти автомобили стоят дешевле, а где дороже. Самая низкая средняя цена на Kia Rio 2020 года выпуска в августе 2023 года была зафиксирована в Нижнем Новгороде — 1 585 427 рублей. Примерно такую же сумму просили за автомобиль в Екатеринбурге — 1 594 300 рублей. Третьим по доступности автомобилей Kia Rio оказался Санкт-Петербург с средней ценой 1 617 364 рубля. Казань и Краснодар завершили пятерку городов с наиболее низкими ценами на Kia Rio. Здесь средняя стоимость трехлетних автомобилей составила, соответственно, 1 672 819 рублей и 1 708 800 рублей.

Самые высокие цены на Kia Rio 2020 года были зафиксированы в Новосибирске — 1 970 000 рублей и в Красноярске — 1 880 000 рублей. Подобно высоким ценам объясняются как недостаточным предложением, так и высоким уровнем цен в сибирских регионах. Уфа с ее средней ценой 1 808 000 рублей занимает третье место в рейтинге самых дорогих городов для покупки Kia Rio. За Уфой следуют Самара (1 754 933 рубля) и Москва (1 740 053 рубля).