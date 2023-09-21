Камеры видеонаблюдения на московских дорогах начали выявлять непристегнутых пассажиров

На дорогах Москвы камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом начали регистрировать непристегнутых пассажиров, как сообщается в официальном канале департамента транспорта столицы в Telegram.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, Максим Лискутов, отметил: "В Москве уже около 500 камер с искусственным интеллектом способны обнаруживать нарушения, связанные с непристегнутыми водителями. Теперь еще около 206 комплексов смогут выявлять аналогичные случаи среди пассажиров."
За такие нарушения водители будут оштрафованы на сумму тысяча рублей, как уточнили в департаменте транспорта.
Лискутов подчеркнул, что сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будут внимательно анализировать каждый случай с признаками нарушения, и при неопределенности всегда будет отдаваться предпочтение водителю.
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Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.