Камеры видеонаблюдения на московских дорогах начали выявлять непристегнутых пассажиров

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На дорогах Москвы камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом начали регистрировать непристегнутых пассажиров, как сообщается в официальном канале департамента транспорта столицы в Telegram.

Фото: openverse.org

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, Максим Лискутов, отметил: "В Москве уже около 500 камер с искусственным интеллектом способны обнаруживать нарушения, связанные с непристегнутыми водителями. Теперь еще около 206 комплексов смогут выявлять аналогичные случаи среди пассажиров."

За такие нарушения водители будут оштрафованы на сумму тысяча рублей, как уточнили в департаменте транспорта.

Лискутов подчеркнул, что сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) будут внимательно анализировать каждый случай с признаками нарушения, и при неопределенности всегда будет отдаваться предпочтение водителю.

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