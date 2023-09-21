В сложившейся экономической обстановке ожидать появления на российском авторынке новых иностранных автомобилей по цене менее 1 миллиона рублей практически невозможно. Эту точку зрения выразили представители дилерского холдинга "Автодом".
Представитель компании отметил, что к концу текущего года ожидается дополнительное увеличение цен на автомобили. Причинами этого служат волатильность курса рубля и рост расходов на таможенное оформление.
"Предположить появление новых иностранных автомобилей на нашем рынке по цене менее 1 миллиона рублей практически невозможно. Стоимость автомобилей регулярно увеличивается из-за роста затрат на производство, удорожания комплектующих, дефицита электронных компонентов и снижения курса рубля. Даже на рынке подержанных автомобилей в Москве практически невозможно найти иностранные автомобили, которыми владели бы менее трех лет, по цене менее 1 миллиона рублей", — подчеркнул представитель "Автодома".
Чтобы снизить цены на автомобили до уровня 1 миллиона рублей в России, необходимо налаживать локализацию производства, отметили в ГК "АвтоСпецЦентр". Отечественные производители все еще зависят от импорта, так как множество компонентов, включая электронику, поставляются из-за рубежа. Предполагается, что стабилизация экономики и укрепление рубля могут способствовать снижению цен на автомобили.
На данный момент, с бюджетом в 1 миллион рублей, покупатели в России могут рассчитывать только на Lada Granta с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач, подчеркнул заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей в АГ "Авилон", Ренат Тюктеев. Среди доступных иностранных автомобилей на российском рынке можно выделить Changan Alsvin с двигателем объемом 1,5 литра (98 л. с.) и роботизированной трансмиссией, стоимостью 1,6 миллиона рублей.
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