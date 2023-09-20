Китайский Chery Tiggo 7 Pro опередил Lada Granta в выручке продаж в России

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Выручка от продаж китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro в России в августе 2023 года превысила объем продаж отечественной Lada Granta. Об этом информирует издание "Автостат Инфо".

Фото: openverse

За данный месяц было продано семь тысяч китайских кроссоверов на общую сумму 19,3 миллиарда рублей. В то время как выручка от продаж более 16 тысяч Lada Granta составила 12,8 миллиарда рублей. Кроме того, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro также опередил кроссовер Omoda C5 от Chery, продажи которого в августе достигли 4,6 тысячи автомобилей, принося общую сумму в 12,7 миллиарда рублей.

Согласно отчету, в пятерку лидеров по выручке также вошли Haval Jolion с выручкой 11,7 миллиарда от продажи 5,3 тысячи автомобилей и Geely Monjaro с выручкой 7,8 миллиарда от реализации 1,6 тысячи машин.

Отмечается, что кроссоверы составили более 80 процентов общей выручки за последний месяц лета, принеся в общей сложности 245 миллиардов рублей. Сегменты B и B+ автомобилей приносят более 21 миллиарда рублей, в то время как продажи автомобилей С-сегмента приблизились к 11 миллиардам рублей.

Ранее было сообщено, что российский электрокроссовер "Москвич 3е" в августе опередил по росту цен китайский кроссовер BAIC X35, корейскую Kia Carnival, а также Skoda Kodiaq, Hyundai Sonata и Toyota Avalon. Стоимость "Москвича" выросла на 12 процентов, в то время как BAIC и Kia подорожали на 11 процентов каждый.

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