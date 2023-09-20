Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пересел на Aurus

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Во вторник, 19 сентября, Михаил Мурашко посетил Московский университет имени Пирогова, где прочитал лекцию в честь Всемирного дня безопасности пациентов.

Фото: openverse.org

Он прибыл к университету на черном Aurus Senat, чья стоимость составляет не менее 35 миллионов рублей. Ранее, Мурашко передвигался на BMW 7 Series, согласно отчетам некоторых СМИ.

Решение о пересадке депутатов на отечественные автомобили было принято Советом Госдумы, и оно предполагает проведение этой меры в 2024 году. Однако следует отметить, что депутатам будет разрешено использовать российские автомобили только в пределах своих избирательных округов и не за их пределами, например, в Москве. Детали по смене автопарка, включая точную дату начала этого процесса, остаются неизвестными.

В начале сентября президент России, Владимир Путин, выразил приоритетное использование отечественных автомобилей для служебных целей и подчеркнул необходимость сокращения практики закупок зарубежных автомобилей министерствами и ведомствами, сообщает motor.ru. Он также призвал к "поскромности" в этом вопросе. Но важно отметить, что Путин не высказывался за полный отказ от импортных автомобилей.

Среди автомобилей, которые могут стать альтернативой для госслужащих, упоминались "Москвич", модель "Волга" с воскрешением и Lada Vesta с маркой Aura, которая имеет удлиненную колесную базу, более просторный задний салон и улучшенную шумоизоляцию. Последнюю модель намерены закупать Минпромторг. Однако для высокопоставленных лиц рассматривается возможность использования автомобилей Aurus.