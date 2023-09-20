ГИБДД: систему фиксации нарушений обмануть невозможно

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Многие водители, получая уведомление или штрафное постановление за нарушение ПДД, могут удивиться низкому качеству изображений, будь то в почтовых уведомлениях или на портале госуслуг. Портал поинтересовался у представителя ГИБДД, может ли низкое качество снимков с дорожных камер вызывать ошибки.

Фото: openverse.org

Разговоры об автомобильных камерах и штрафах, выписываемых ГИБДД, стали более популярной темой среди водителей, чем обсуждение цен на бензин. Почти каждый сталкивается с этой проблемой.

Чтобы избежать штрафов от камер, некоторые владельцы автомобилей даже идут на нарушение закона, портя номерные знаки. Их мотивацией является простая идея: если уведомление, отправленное по почте и содержащее изображение номерных знаков, имеет низкое качество, так что детали трудно разглядеть, то, чуть-чуть "подправив" номер, можно вообще избежать обнаружения камерами.

В ГИБДД пояснили, что комплексы фиксации нарушений способны записывать изображения в потрясающем высоком разрешении, сообщает njcar.ru. То, что видит полицейский в федеральной системе безопасности дорожного движения, где регистрируются автоматические нарушения, значительно отличается от изображения, которое напечатано в уведомлении об административном правонарушении.

Обмануть современную систему фотовидеофиксации нарушений чрезвычайно сложно по следующим причинам: эти устройства способны записывать и считывать информацию более эффективно, чем человеческий глаз, и они оснащены инфракрасной подсветкой, обогреваемыми и омываемыми линзами.

Кроме того, ориентация и угол наклона номерного знака не имеют значения для системы, при условии, что он виден с позиции установки камеры. Независимо от формы или типа номера система сосредотачивается на фиксации "признака нарушения", а затем инспектор ГИБДД анализирует всю информацию и принимает решение о вынесении постановления.