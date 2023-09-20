АвтоВАЗ официально защитил логотип Lada e-Largus

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось изображение графического шильдика, который будет использоваться для обозначения электрической версии автомобиля Lada Largus.

Фото: Openverse

Как уже известно, электрический вариант этого универсала будет обозначаться буквой "e-" перед названием, и его эмблема будет отличаться от обычной версии: белая литера, заключенная в черный прямоугольник.

Опытная партия Lada Largus, включая электрические модели, будет собрана в Ижевске до конца текущего года. АвтоВАЗ решил перенести производство этой модели с основного конвейера, где уже выпускаются Vesta NG и Niva, чтобы готовиться к началу сборки "длинной" версии Lada Vesta Aura и кроссовера на базе Vesta, сообщает motor.ru. Планируется, что серийное производство Lada Largus и его электрической версии на заводе "Lada Ижевск" начнется в 2024 году.

Прототип e-Largus был представлен на том же заводе в конце прошлого года, а летом дилерам был продемонстрирован реальный экземпляр автомобиля в Сочи. АвтоВАЗ подтвердил, что электрический автомобиль будет оснащен синхронным мотором на постоянных магнитах мощностью около 150 лошадиных сил. Питание для двигателя будет обеспечиваться литий-ионными батареями, которые обеспечат запас хода до 400 километров при полезной нагрузке до 100 килограммов. Доступны будут два варианта кузова: фургон и пассажирский универсал. Также обещается цифровая приборная панель, которая будет отображать уровень заряда аккумулятора, а также "шайбу"-селектор режимов езды.