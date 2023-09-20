АвтоВАЗ официально защитил логотип Lada e-Largus

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось изображение графического шильдика, который будет использоваться для обозначения электрической версии автомобиля Lada Largus.
Как уже известно, электрический вариант этого универсала будет обозначаться буквой "e-" перед названием, и его эмблема будет отличаться от обычной версии: белая литера, заключенная в черный прямоугольник.
Опытная партия Lada Largus, включая электрические модели, будет собрана в Ижевске до конца текущего года. АвтоВАЗ решил перенести производство этой модели с основного конвейера, где уже выпускаются Vesta NG и Niva, чтобы готовиться к началу сборки "длинной" версии Lada Vesta Aura и кроссовера на базе Vesta, сообщает motor.ru. Планируется, что серийное производство Lada Largus и его электрической версии на заводе "Lada Ижевск" начнется в 2024 году.
Прототип e-Largus был представлен на том же заводе в конце прошлого года, а летом дилерам был продемонстрирован реальный экземпляр автомобиля в Сочи. АвтоВАЗ подтвердил, что электрический автомобиль будет оснащен синхронным мотором на постоянных магнитах мощностью около 150 лошадиных сил. Питание для двигателя будет обеспечиваться литий-ионными батареями, которые обеспечат запас хода до 400 километров при полезной нагрузке до 100 килограммов. Доступны будут два варианта кузова: фургон и пассажирский универсал. Также обещается цифровая приборная панель, которая будет отображать уровень заряда аккумулятора, а также "шайбу"-селектор режимов езды.
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