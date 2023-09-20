Mercedes-Benz заподозрили в мошенничестве с дизельным мотором в E-Class

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Mercedes-Benz вновь столкнулся с обвинениями в манипулировании дизельными двигателями, на этот раз связанными с моделью E-Class в модификации 350 BlueTEC. Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) подозревает, что эти дизельные автомобили используют программное обеспечение, которое занижает фактические уровни вредных выбросов. Если Mercedes-Benz не решит эту проблему, модель E-Class 350 BlueTEC может быть запрещена к эксплуатации и подлежать отзыву.

Фото: openverse

Основное утверждение в судебных исках, связанных с расследованием Mercedes-Benz, заключается в том, что эти автомобили оснащены программным обеспечением, часто называемым "мошенническим устройством", которое предназначено для модификации системы контроля выбросов автомобиля, чтобы она работала по-разному в различных условиях вождения. Эта манипуляция позволяет автомобилю выделять более высокие уровни загрязняющих веществ в реальных дорожных ситуациях, в то время как при лабораторных испытаниях создается впечатление, что он соответствует стандартам выбросов.

Такие устройства, по сути, действуют как электронные переключатели, которые могут включать и выключать контроль выбросов в зависимости от условий вождения с целью сокрытия фактических уровней выбросов, когда транспортное средство не проходит испытания на выбросы. Эту практику часто называют "устройством поражения" или "мошенничеством с выбросами".

Mercedes-Benz ранее сталкивался с обвинениями и судебными исками, связанными с аналогичными проблемами с дизельными автомобилями. Эти обвинения привели к отзывам, штрафам и взаиморасчетам в различных регионах, что сказалось на репутации и финансах автопроизводителя. Производителям автомобилей по-прежнему важно соблюдать нормы по выбросам вредных веществ и поддерживать прозрачность для защиты окружающей среды и доверия потребителей.

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