Компания Volvo откажется от дизельных двигателей в 2024 году

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Корпорация Volvo официально объявила о своем решении прекратить производство дизельных двигателей. Этот этап завершится в начале 2024 года, после чего в ассортименте компании останутся лишь гибридные и электрические автомобили.

Фото: Openverse

Планируется, что к 2030 году Volvo полностью перейдет на электрические силовые установки, а к 2040 году компания стремится стать климатически нейтральной. По сути, это означает, что все вредные выбросы, связанные с производством автомобилей Volvo, будут компенсированы благодаря отсутствию таких выбросов у самих машин, а также путем внедрения разнообразных экологических инициатив.

Это важное объявление было сделано компанией Volvo на мероприятии Climate Week NYC, посвященном проблемам климата. Шведский производитель становится одним из первых автомобильных брендов, который решительно отказывается от дизельных двигателей. Подобное решение было принято Porsche еще в 2018 году в ответ на кризис, связанный с скандалом вокруг дизельных двигателей (дизельгейт). В случае Volvo, причины для отказа от дизелей включают в себя ставшие более строгими нормы по выбросам, изменение структуры спроса на автомобили, акцентирование внимания на электрификации.