Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин
В нижегородской области мужчина погиб в ДТП из-за возгорания
Шаляпин высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков
Академик Гинцбург заявил, что коронавирус теперь вызывает инфаркты и инсульты
В Греции увеличат налог на проживание туристов
"Пять штыковых ран": русский морской пехотинец отказался сдаваться в плен ВСУ
Telegraph: Британия может вернуться в Евросоюз — но без права влиять на его решения
Врач Мухина рассказала, что горький шоколад помогает пожилым людям стабилизировать холестерин
В Германии открылся новый центр безопасности Audi за 100 млн долларов

Компания Volvo откажется от дизельных двигателей в 2024 году

1:25
Авто

Корпорация Volvo официально объявила о своем решении прекратить производство дизельных двигателей. Этот этап завершится в начале 2024 года, после чего в ассортименте компании останутся лишь гибридные и электрические автомобили.

Компания Volvo откажется от дизельных двигателей в 2024 году
Фото: Openverse

Планируется, что к 2030 году Volvo полностью перейдет на электрические силовые установки, а к 2040 году компания стремится стать климатически нейтральной. По сути, это означает, что все вредные выбросы, связанные с производством автомобилей Volvo, будут компенсированы благодаря отсутствию таких выбросов у самих машин, а также путем внедрения разнообразных экологических инициатив.

Это важное объявление было сделано компанией Volvo на мероприятии Climate Week NYC, посвященном проблемам климата. Шведский производитель становится одним из первых автомобильных брендов, который решительно отказывается от дизельных двигателей. Подобное решение было принято Porsche еще в 2018 году в ответ на кризис, связанный с скандалом вокруг дизельных двигателей (дизельгейт). В случае Volvo, причины для отказа от дизелей включают в себя ставшие более строгими нормы по выбросам, изменение структуры спроса на автомобили, акцентирование внимания на электрификации.

 

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Почему Volvo считается одним из самых безопасных авто
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач предсказал россиянам тридемию в нынешнем году
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова
На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты Михаил Челноков Война в Карабахе была неизбежна. Что будет с миротворцами России? Любовь Степушова Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет Сергей Лебедев
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Последние материалы
В нижегородской области мужчина погиб в ДТП из-за возгорания
Шаляпин высказался после обсуждений в Сети его откровенных снимков
Академик Гинцбург заявил, что коронавирус теперь вызывает инфаркты и инсульты
В Греции увеличат налог на проживание туристов
"Пять штыковых ран": русский морской пехотинец отказался сдаваться в плен ВСУ
Компания Volvo откажется от дизельных двигателей в 2024 году
Telegraph: Британия может вернуться в Евросоюз — но без права влиять на его решения
Врач Мухина рассказала, что горький шоколад помогает пожилым людям стабилизировать холестерин
В Германии открылся новый центр безопасности Audi за 100 млн долларов
JOEM: Ученые открыли белок, который поможет в лечении аутоиммунных заболеваний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников