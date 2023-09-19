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В Германии открылся новый центр безопасности Audi за 100 млн долларов

1:25
Авто

Компания Audi открыла новый центр безопасности стоимостью 100 миллионов долларов (около 9,6 млрд. руб. по текущему курсу), представляющий собой современное сооружение, предназначенное для проведения широкого спектра краш-тестов будущих моделей автомобилей. 

В Германии открылся новый центр безопасности Audi за 100 млн долларов
Фото: Openverse

Новый центр краш-тестов расположен в Ингольштадте и был тщательно спланирован с учетом будущих стандартов безопасности автомобилей. Полигон оснащен современными высокоскоростными камерами, светодиодным освещением и несколькими пересекающимися полосами, что позволяет проводить столкновения под углом 90 градусов.

Для проведения краш-тестов специалисты задействуют более 60 манекенов, оснащенных 150 датчиками и имитирующих людей — от младенцев до взрослых пассажиров весом около 100 кг. В ходе испытаний инженеры будут использовать технологию 3D-сканирования для измерения степени деформации автомобиля.

Еще одна передовая функция центра — компьютерное моделирование, которое позволит специалистам Audi проводить десятки тысяч виртуальных краш-тестов перед созданием прототипа автомобиля. Кроме того, в состав центра входят многочисленные испытательные стенды для компонентов и мастерские.

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Краш тест: Audi Q7 vs Lexus RX
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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