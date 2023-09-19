Сенатор Тимченко: нет "волшебной палочки" для отечественного автопрома

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Российские компании, выбравшие путь сотрудничества с западными автопроизводителями в сфере легкового автомобилестроения, столкнулись с определенными сложностями, и теперь они стремятся компенсировать потерянное, считает Вячеслав Тимченко, глава комитета Совета Федерации по регламенту.

Фото: by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0.

В ответ на критику "отверточной сборки" китайских автомобилей под российскими марками, сенатор объяснил, что "волшебной палочки" нет и отметил необходимость возрождения автомобильной промышленности, если такая возможность есть. В 2022 году был запущен завод "Москвич" на базе предприятия, ранее принадлежавшего французскому концерну Renault, где собираются китайские автомобили JAC JS4 (под брендом "Москвич 3") и Sehol E40X (под брендом "Москвич 3е").

Тимченко вспомнил, что в СССР производили конкурентоспособные автомобили, и при этом промышленность страны успешно сотрудничала с иностранными партнерами. Он привел в пример создание автомобилей "Жигули" на базе FIAT.

Сенатор также выразил свое мнение о переходе чиновников на отечественные автомобили. Он считает разумным практику замены машин, которые исчерпали свой ресурс. "

Мы будем использовать то, что нам предоставят. Поэтому нет популизма с нашей стороны: если закупят отечественные автомобили, мы будем на них ездить", — подчеркнул Тимченко.

Ранее президент России выразил уверенность в том, что использование отечественных автомобилей госслужащими поможет повысить качество этой продукции.

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